15:06 | 23.04.2020

Hohe Angebotsüberschüsse bei vielen Metallen

Dem World Bureau of Metal Statistics (WBMS) zufolge bestanden in den ersten beiden Monaten des Jahres an vielen Metallmärkten hohe Angebotsüberschüsse. So etwa 20 Tsd. Tonnen bei Nickel und gut 680 Tsd. Tonnen bei Aluminium. Alle Überschüsse haben sich im Vorjahresvergleich erhöht oder aus dem Defizit in einen Überschuss gedreht. In diesem Zeitraum war das Coronavirus noch im wesentlichen auf China beschränkt, trotzdem bauten sich die Überschüsse auf. Letztere müssen nicht zwingend weiter steigen. Denn inzwischen wurde auch die Metallproduktion gedrosselt, was den Nachfragerückgang etwas auffängt. Die WBMS-Daten weisen bei Zink einen Überschuss von über 120 Tsd. Tonnen aus. Ein geringfügiges Defizit (25 Tsd. Tonnen) besteht bei Blei. Laut den Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) waren die Zink- und Bleimärkte im Januar/Februar sogar noch besser versorgt. Die ILZSG schätzt den Angebotsüberschuss bei Zink auf 188 Tsd. Tonnen und bei Blei auf 16 Tsd. Tonnen. Am Dienstag senkte ein großer Industrie- und Edelmetallproduzent seine Marktschätzungen nochmals. Er geht nun von einem diesjährigen Überschuss bei Nickel von 149 Tsd. Tonnen und bei Kupfer von 80 Tsd. Tonnen aus. Die Überschüsse dürften einer nachhaltigen Erholung der Metallpreise entgegen stehen.