14:41 | 27.07.2020

Hohe Zuckerproduktion in Center-South – Keine nennenswerten chinesischen Sojabohnenimporte aus den USA im Mai und Juni

Wie die Zuckerindustrievereinigung Unica berichtet, überstieg die Zuckerrohrverarbeitung in der ersten Juli-Hälfte im brasilianischen Anbaugebiet Center-South den entsprechenden Vorjahreszeitraum um 13%. Die Zuckerproduktion lag um 55% darüber, geschuldet einem niedrigeren Anteil des zu Ethanol verarbeiteten Zuckerrohrs. Die gesamte Zuckerproduktion seit Saisonbeginn (April) liegt 50% über dem Vorjahr. Unterstützt wird die Ernte durch eine derzeit trockene Witterung. Die geringeren Niederschläge könnten jedoch im weiteren Verlauf und 2021 zum Problem werden. Noch gehen viele Beobachter von einer rekordhohen Zuckerproduktion aus. In Reaktion darauf gab der Rohzuckerpreis im Oktober-Kontrakt am Freitag um 2,4% auf 11,49 US-Cent je Pfund nach.

Chinesische Sojabohnenimporte

Den Daten des chinesischen Zolls zufolge stammen die rekordhohen Sojabohnenimporte im Juni (11,2 Mio. Tonnen) fast vollständig aus Brasilien (10,5 Mio. Tonnen). Von dort kamen bereits im Mai fast 9 Mio. Tonnen. Dagegen waren die Importe aus den USA in beiden Monaten nicht nennenswert. In den letzten Wochen erfolgten aber mehr Käufe in den USA aufgrund des Phase-1-Abkommens, weshalb es bei den US-Sojabohnenexporten zu einem starken Anstieg kam. Allerdings könnten sich die aktuellen Konflikte zwischen beiden Ländern jetzt negativ auswirken.