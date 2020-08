14:09 | 26.08.2020

Hurrikan Laura sorgt für Preisanstieg bei Rohöl

Die Vorkehrungen an der US-Golfküste wegen des erwarteten Hurrikans Laura laufen. Fast die gesamte Öl- und Gasproduktion im Golf von Mexiko ist bereits geschlossen, außerdem viele Raffinerien an der Küste. Fast die Hälfte der US-Raffineriekapazitäten befindet sich dort. Die Besorgnis hinsichtlich möglicher Produktionsausfälle führten gestern bei Brent und WTI zu einem Preisanstieg um bis zu 2%. Dieser dürfte jedoch nicht nachhaltig sein. Beim heutigen DOE-Lagerbericht dürfte das Interesse der Versorgungssituation bei Benzin gelten. Den gestrigen API- Schätzungen zufolge sanken in der letzten Woche die US-Rohölvorräte um 4,5 Mio. Barrel, die Benzinbestände sogar um 6,4 Mio. Barrel. Der Bloomberg-Konsens erwartet deutlich geringere Rückgänge.