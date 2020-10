14:42 | 20.10.2020

ICSG erwartet ein diesjähriges Angebotsdefizit am globalen Kupfermarkt

Die International Copper Study Group (ICSG) hat gestern in ihrem Ausblick für den globalen Kupfermarkt (verglichen mit der Herbsttagung vor einem Jahr) umfangreiche Revisionen vorgenommen. Sie erwartet nun ein diesjähriges Angebotsdefizit von 52 Tsd. Tonnen (nach zuvor 281 Tsd. Tonnen Überschuss). Hauptgrund soll die starke augenscheinliche chinesische Kupfernachfrage sein, welche die Nachfrageschwäche in allen anderen Regionen kompensiert. Die Nachfrage auf globaler Ebene soll folglich weitgehend unverändert bleiben. Die diesjährige Minenproduktion soll Corona-bedingt um 1,5% sinken, jedoch die Raffinadeproduktion um 1,6% steigen. Für 2021 erwartet die ICSG einen globalen Überschuss von 70 Tsd. Tonnen. Hierzu tragen die Erholung der Minenproduktion (+4,6%) und der weitere Anstieg der Raffinadeproduktion (+1,6%) bei. Bei der Nachfrage geht sie von einem Anstieg um 1,1% aus. Außerhalb Chinas soll es zu einer Nachfrageerholung kommen, in China zu einem Rückgang. Die ICSG geht nicht von einer Beibehaltung der hohen chinesischen Importe aus. Auf den Kupferpreis dürften sich weder das diesjährige Defizit noch der Überschuss im nächsten Jahr wesentlich auswirken. Vielmehr dürfte er zunächst weiter von der Stimmung und makroökonomischen Einflüssen bestimmt werden.