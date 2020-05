14:29 | 29.05.2020

IGC-Prognose zu Angebot und Nachfrage auf wichtigen Agrarmärkten

Auch in seiner neuen Prognose zu Angebot und Nachfrage auf wichtigen Agrarmärkten geht der Internationale Getreiderat IGC von einem Defizit am Maismarkt 2020/21 aus. Er revidierte seine Erwartung an die globale Maisernte 2020/21 um 11 Mio. Tonnen nach oben, dabei wurden Aufschläge von jeweils 4 Mio. Tonnen für China und die USA vorgenommen. Mit 392,5 Mio. Tonnen in den USA bleibt der IGC deutlich unter der USDA-Schätzung (406 Mio. Tonnen). Dieser Unterschied ist ein wichtiger Faktor bei der unterschiedlichen Erwartung an die Marktbilanz 2020/21. Der IGC rechnet mit einem globalen Defizit von 9 Mio. Tonnen und infolge einem weiteren Bestandsabbau, das USDA dagegen mit einem Überschuss von 25 Mio. Tonnen. China ausgenommen sieht der IGC ein Plus von fast 12 Mio. Tonnen, das USDA von 33 Mio. Tonnen. Die Abweichung der Prognosen liegt fast gänzlich auf der Angebotsseite, bei der Nachfrage liegen die Schätzungen ohne China nah beieinander. Für die noch laufende Saison 2019/20 wurden vom IGC keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Am Sojabohnenmarkt behält der IGC seine Einschätzung eines global weitgehend ausgeglichenen Marktes in 2020/21 bei. In 2019/20 soll dieser ein Defizit von 18 Mio. Tonnen aufweisen.

Auch die Schätzungen für den Weizenmarkt zeigen sich kaum verändert. In 2020/21 soll ein globaler Überschuss von 16 Mio. Tonnen entstehen. In den wichtigsten Exportländern wird jedoch nur ein Bestandsanstieg um 3,5 Mio. Tonnen erwartet. Nimmt man China und Indien aus, ist die Bilanz gerade ausgeglichen. Die EU zählt zu den wichtigen Exporteuren. Gestern senkte die EU-Kommission ihre Prognose für die EU-Weichweizenernte 2020/21 um 4,3 Mio. auf 121,5 Mio. Tonnen (-7% ggü. Vj.).