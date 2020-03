15:18 | 10.03.2020

Industriemetalle: Lagerbestände in China steigen weiter

Trotz des Coronavirus zeigten sich die Rohstoffimporte Chinas im Januar und Februar relativ solide. Bei Kupfer stiegen die Importe im Vorjahresvergleich um 7,2%, bei Eisenerz um 1,5%. Grund ist nach Einschätzung vieler Marktbeobachter, dass die Lagerbestände im Vorfeld des dortigen Neujahrsfestes aufgestockt wurden. Bei den Aluminium- und Zinkbeständen in den SHFE-Lagerhäusern erfolgte seit Jahresbeginn bislang in jeder Woche ein Anstieg, in der letzten Woche hat sich der Lageraufbau zumindest bei Kupfer und Aluminium wieder beschleunigt. Bei den SHFE-Kupferbeständen ist jetzt ein 4-Jahreshoch erreicht, die Aluminiumbestände liegen auf dem höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Bei Betonstahl ist ein neues Rekordhoch erreicht. Dies ist ein Hinweis auf eine weiter verhaltene Nachfrage. Nur die Eisenerzbestände gingen zuletzt etwas zurück, was der wieder besseren Funktion der Lieferketten in China geschuldet sein dürfte. Die Exporte haben deutlich gelitten, bei Aluminium und -produkten gingen sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25% zurück, bei den Stahlprodukten um 27%.