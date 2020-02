15:05 | 05.02.2020

Industriemetalle: Notierungen an der SHFE und LME steigen merklich

Infolge der schwindenden Besorgnis bezüglich des Coronavirus steigen die Notierungen an der SHFE und (besonders) an der LME deutlich. Kupfer etwa ging gestern mit einem Plus von 1,7% aus dem Handel und legt heute Morgen weiter auf 5.700 USD je Tonne zu. Auch die übrigen Industriemetalle legen zu. Dennoch besteht, solange sich das Virus weiter ausbreitet, weiteres Rückschlagpotenzial für die Preise. In China stehen viele Produktionsanlagen still. Am Wochenende soll entschieden werden, ob dies über den 9. Februar hinaus andauern soll. Auch einige Lieferketten sind unterbrochen, einige Häfen haben den Zugang für LKW eingeschränkt. Die Häfen geraten an ihre Lagergrenzen, Schiffe werden langsamer oder nicht entladen. Dies betrifft auch die größten Kupferschmelzer Chinas. Laut Bekanntgabe des dort zweitgrößten Kupferschmelzers will dieser die Kupferraffinadeproduktion um 10 bis 30% kürzen, da es an Rohmaterial zur Verarbeitung und Arbeitern mangelt.