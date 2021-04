13:25 | 01.04.2021

Industriemetalle: PMI für das verarbeitende Gewerbe in China entgegen Erwartung gesunken

Der von Caixin erhobene PMI für das verarbeitende Gewerbe in China im März fiel entgegen den Erwartungen. Mit 50,6 entspricht er dem niedrigsten Wert seit April letzten Jahres. Entsprechend verhalten reagieren heute die Metallpreise darauf. Allerdings sollte die chinesische Wirtschaft in diesem Quartal zulegen, da die nachfragestärkste Zeit (Beginn der Bausaison) ansteht. Heute Nachmittag wird in den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Im gestern von US-Präsident Biden skizzierten Konjunkturpaket stehen längerfristige Aspekte im Mittelpunkt. So etwa Investitionen in die Infrastruktur mit Fokus Klimaschutz, Bildung und Soziales. Geplant sind Ausgaben von 2,25 Bio. USD in den nächsten acht Jahren. Davon sollen rund 620 Mrd. USD für die Verkehrsinfrastruktur und Elektrofahrzeuge sowie rund 650 Mrd. USD für digitale Infrastruktur und die Modernisierung von Gebäuden verwendet werden. Besonders die Infrastrukturmaßnahmen sollten zu einer langfristig höheren Metallnachfrage beitragen. Die Metallpreise sollten also in den nächsten Jahren auch durch die US-Konjunkturmaßnahmen gut unterstützt sein.