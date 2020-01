15:30 | 16.01.2020

Industriemetalle reagieren verhalten auf die Unterzeichnung des “Phase-1-Abkommens”

Gestern wurde das “Phase-1-Abkommens” im sino-amerikanischen Handelsstreit unterzeichnet, was den Metallpreisen heute Morgen zunächst aber keinen weiteren Auftrieb verleiht. Es dürften ohnehin bereits zuvor viele positive Nachrichten eingepreist gewesen sein. Zusätzlich gibt es Zweifel, ob China die im Abkommen zugesicherten zusätzlichen Käufe von US-Gütern und Dienstleistungen im Umfang von 200 Mrd. USD in den nächsten beiden Jahren erbringen kann. Zunächst wird der Großteil der US-Strafzölle auf chinesische Waren beibehalten. Die Verhandlungen über ein “Phase-2-Abkommen” dürften länger andauern. So dürfte der Handelsstreit noch längere Zeit Thema bleiben.