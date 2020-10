14:28 | 30.10.2020

Industriemetallpreise konnten sich dem Abwärtssog der Finanzmärkte bislang gut entziehen

Bei den Industriemetallpreisen hielten sich die Verluste gestern in Grenzen, der LME-Industriemetallindex fiel lediglich um 0,2%. Für Unterstützung sorgte die kräftige Erholung der US-Wirtschaft im 3. Quartal. Auf den zweiten Blick wurden aber erst 2/3 des vorherigen Einbruchs aufgeholt und es ist davon auszugehen, dass der Aufschwung deutlich an Dynamik verliert. Die Marktteilnehmer setzen ihre Hoffnung vorrangig auf China. Gestern endete in Peking das Plenum der Kommunistischen Partei, wo über den neuen 5-Jahresplan und über einen Langfristplan für Chinas Entwicklung bis 2035 beraten wurde. Noch sind hierzu keine Details bekannt. Deren Bekanntgabe erfolgt erst im Frühjahr, wenn der Parteitag das Programm bestätigt. Allerdings wurde von der Regierung ein Kommuniqué veröffentlicht, welchem zufolge künftig beim Wachstum der Fokus (statt auf Schnelligkeit) auf Qualität liegen soll. Die Regierung strebt ein nachhaltiges Wachstum und eine Stärkung des inländischen Marktes an. In den kommenden Jahren soll die Wirtschaft weiter geöffnet werden.