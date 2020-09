15:50 | 23.09.2020

Kaffeeernte in Brasilien – Getreideernte in China

Die letzte brasilianische Kaffeeernte fiel rekordhoch aus. Die brasilianische Behörde Conab meldete eine Erntemenge von 61,63 Mio. Sack. In der zweiten Nachkommastelle würde damit der Rekord von vor zwei Jahren (61,66 Mio. Sack) nicht ganz erreicht. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr beträgt 49,3 Mio. Sack. Besonders die Arabica-Produktion Hochertragsjahr) nahm mit 47,4 Mio. Sack stark zu (2019/20: 34,3 Mio. Sack). Allerdings war auch die Fläche infolge neuer erntereifer Plantagen um 4,5% größer. Bei der Sorte Robusta war die Produktion mit 14,3 Mio. Sack etwas geringer als im Vorjahr (15 Mio. Sack). Viele Beobachter schätzen die Gesamternte noch deutlich höher. Die Angaben von Conab liegen üblicherweise im unteren Bereich der am Markt genannten Größen.

Getreide

Das chinesische Agrarministerium zeigt sich hinsichtlich der Getreideernte dieses Herbstes – aufgrund guter Wetterbedingungen und einer etwas größeren Fläche – optimistisch. Bei Mais wurde die Ernteprognose leicht gesenkt, zurückzuführen auf Sturmschäden im nord-östlichen Maisgürtel. Der Reifeprozess sei allerdings weitgehend abgeschlossen gewesen. Im Vorjahresvergleich dürfte es jedoch höchstens einen kleinen Zuwachs geben. Die chinesischen Maisnotierungen erhielten Aufwärtstrieb durch die anziehende Nachfrage im Rahmen der Wiederaufstockung nach der Afrikanischen Schweinepest.