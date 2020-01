16:10 | 21.01.2020

Kakaopreise seit Jahresbeginn mit 10% im Plus

Der Kakaopreis in London stieg gestern auf 2.000 GBP je Tonne. Beim Kakaopreis in New York gab es gestern keinen Handel, da die US-Märkte wegen eines Feiertags geschlossen waren. Am Freitag überstieg der Preis die Marke von 2.800 USD je Tonne. Somit beläuft sich der Preisanstieg seit Jahresbeginn jeweils auf etwa 10%. Es besteht Besorgnis hinsichtlich einer geringeren ivorischen Zwischenernte nach zu wenig Niederschlägen in den vergangenen Wochen. Das Feuchtigkeitsdefizit könnte zu kleineren Schoten führen. Allerdings ist das Zeitfenster für Regenfälle noch nicht geschlossen und so sind einige Kakaoanbauer noch zuversichtlich. Derzeit läuft die Haupternte noch. Seit deren Beginn bis Mitte Januar wurden an die Häfen der Elfenbeinküste 1,35 Mio. Tonnen (+9% ggü. Vj.) angeliefert. Ab dem nächsten Erntejahr ist ein Preisaufschlag von 400 USD je Tonne fällig, wie zwischen der Elfenbeinküste und Ghana verabredet. So könnten die Preise für die noch das laufende Erntejahr abdeckenden Terminkontrakte zudem von einer vorgezogenen Nachfrage profitieren,