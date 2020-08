14:11 | 27.08.2020

Kaum Bewegung bei den Ölpreisen

Heute ging Nacht Hurrikan Laura an Land. Es besteht das Risiko, dass die Region durch Sturmfluten und starke Winde verwüstet wird. Dies gilt sowohl für die Ölproduktion im Golf von Mexiko und die Raffinerien an der Küste. Dennoch reagierte der Ölpreis bislang kaum darauf. Auch auf die Lagerstatistik des US-Energieministeriums erfolgt kaum eine Reaktion. In der letzten Woche kam es bei den Rohölbeständen zu einem Rückgang um 4,7 Mio. Barrel und bei den Benzinbeständen um 4,6 Mio. Barrel, also deutlich über Erwartung. Auch die strategischen Ölreserven sind seit Anfang August rückläufig, in der letzten Woche fielen sie um 1,8 Mio. Barrel. Die gesunkenen Rohölbestände sind hauptsächlich niedrigen Netto-Importen geschuldet. Die Netto-Exporte von Ölprodukten sanken noch stärker. Offensichtlich war vor allem eine stärkere Nachfrage, die Benzinnachfrage erreichte mit rund 9,2 Mio. Barrel pro Tag ein 6-Monatshoch.

Gas

Die Stürme scheinen sich auf den Gasmarkt in den USA und Europa stärker auszuwirken als auf den Ölmarkt, der Transport von Flüssiggas (LNG) aus den USA wird beeinträchtigt. Inzwischen liegen die Gaspreise in der EU bei fast 9 EUR je Mwh, obwohl die europäischen Gaslager zu über 91% gefüllt sind. Auch aufgrund der gestiegenen Gaspreise erhöhten sich die CO2-Preise auf 29 EUR je Tonne.