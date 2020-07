14:32 | 03.07.2020

Kein eindeutiger Trend am Ölmarkt

Positive und negative Einflussfaktoren gleichen sich derzeit aus, dazu kann man Indikatoren unterschiedlich interpretieren. Die Zahl der US-Ölbohrungen erreichte (lt. Baker Hughes) nach einem erneuten Rückgang mit 185 den niedrigsten Stand seit Mai 2009. Allerdings ging der Rückgang in den letzten Wochen spürbar langsamer vonstatten. Eine Stabilisierung der US-Ölproduktion auf einem relativ niedrigen Niveau zeichnet sich ab. Das OPEC-Angebot ging infolge der Produktionskürzungen stark zurück auf den inzwischen niedrigsten Stand seit 1991. Allerdings dürfte die OPEC ihre Produktion ab August wieder hochfahren und mit der Rückkehr der libyschen Ölexporte auf den Markt ist in Kürze zu rechnen. Ebenfalls steigen dürfte demnächst die Ölproduktion Norwegens nach den freiwilligen Produktionskürzungen im Juni. Skepsis ist bei den Ölpreisen angebracht. Brent und WTI befinden sich derzeit in einem Aufwärtstrend, jedoch beruht der jüngste Anstieg auch auf dem vorangegangenen enormen Rückgang. Dazu belasten die rekordhohen Covid-19-Neuinfektionen in den USA.