14:59 | 06.02.2020

Keine Erholung bei Eisenerz und Stahl

Im Gegensatz zu den übrigen Industriemetallen fiel die Reaktion bei Eisenerz nur kurz aus. Gestern gab Eisenerz an der SGX in Singapur die am Vortag erzielten Gewinne fast gänzlich wieder ab. Heute liegt der Preis noch unter 80 USD je Tonne. An der DCE in Dalian konnte der Preis für Betonstahl in China die am Wochenbeginn verzeichneten starken Verluste bislang nur geringfügig aufholen. Unlängst haben mehrere Stahlhersteller in China eine 30%ige Produktionsdrosselung angekündigt. Gründe sind unterbrochene Transportketten und infolge fehlendes Rohmaterial sowie Bremsspuren bei der Stahlnachfrage. Eine geringere Stahlproduktion dürfte sich auf die Eisenerznachfrage auswirken. Am seewärtigen Eisenerzmarkt besteht das Risiko eines Nachfrageeinbruchs, falls es in China nicht bald zu einer Normalisierung der Lage kommt. Der seewärtige Markt dürfte in diesem Jahr klar überversorgt sein, da zudem die Produktion in Brasilien und Australien deutlich ausgeweitet wird.