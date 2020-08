15:10 | 14.08.2020

Korrekturbewegung an den Metallmärkten – Stahl- und Aluminiumproduktion Chinas erreichten im Juli ein Rekordhoch

An den Metallmärkten kam es gestern zu einer Korrekturbewegung. Am stärksten betroffen war Kupfer mit einem Rückgang auf rund 6.250 USD je Tonne. Der Rückgang um 2,7% stellt den größten Tagesverlust seit April dar. Allerdings sollte die Korrektur im Hinblick auf die fundamentale Situation am Kupfermarkt überfällig gewesen sein. Die Unsicherheiten hinsichtlich neuer Stimulierungsmaßnahmen in den USA und der Überprüfung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China halten an. Der US-Handelsbeauftragte Lighthizer äußerte sich bereits “zufrieden” mit der Umsetzung durch China. Dies könnte der Grund für die heutige Erholung der Metallpreise sein, trotz der von China berichteten, nur durchwachsenen Konjunkturdaten. Die Daten des Nationalen Statistikbüros (NBS) belegen für Juli einen Anstieg der Industrieproduktion von 4,8% ggü. Vj. und damit unter Erwartung. Die Anlageinvestitionen waren weiterhin rückläufig. Die Daten sind ein Hinweis auf eine abgeschwächte Wachstumsdynamik der chinesischen Wirtschaft. Die weitere Erholung könnte sich holprig zeigen. Anders dagegen zeigt sich die dortige Stahlproduktion. Im Juli stieg sie den NBS-Daten zufolge auf rekordhohe 93,4 Mio. Tonnen. Auch die chinesische Aluminiumproduktion erreichte im Juli mit 3,1 Mio. Tonnen einen Rekord. China dürfte deutlich über Bedarf produzieren. Nach Einschätzung des staatlichen Research-Instituts Antaike dürfte sich bei Aluminium in China in diesem Jahr ein Überschuss von 1,4 Mio. Tonnen ergeben.