15:28 | 15.01.2020

Korrekturbewegung bei Gold vorerst beendet

Der Goldpreis legt heute Morgen auf gut 1.550 USD je Feinunze zu, der Preis in Euro nähert sich wieder der Marke von 1.400 EUR je Feinunze. Die Nachfrage dürfte wohl von der neu entstandenen Verunsicherung der Marktteilnehmer bezüglich des sino-amerikanischen Handelsstreits profitieren. Heute um 17:30 Uhr MEZ beginnt in Washington die Unterzeichnungszeremonie für das „Phase-1-Abkommen“. Allerdings sind bisher nur wenige Einzelheiten bekannt. Die Gold-ETFs hatten gestern nochmals Abflüsse zu verzeichnen.

Silber steigt heute Morgen auf 17,9 USD je Feinunze. Die Unterstützung durch die Investmentnachfrage ist gering. Seit Beginn des Jahres waren aus den von Bloomberg erfassten Silber-ETFs Abflüsse von 214 Tonnen zu verzeichnen. Eine robuste Investmentnachfrage dürfte aber angesichts des physischen Angebotsüberschuss am globalen Silbermarkt wichtig sein.

Platin geht wieder auf die Marke von 1.000 USD je Feinunze zu.

Palladium übersteigt heute Morgen erstmals die Marke von 2.200 USD je Feinunze. Dabei dürfte der starke Preisanstieg schon seit längerem nicht mehr gerechtfertigt sein.