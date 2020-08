14:08 | 13.08.2020

Kupfer handelt inzwischen seit fast sechs Wochen weitgehend seitwärts

Zuletzt konnten nicht mehr alle Metalle vom anhaltenden Optimismus an den Finanzmärkten profitieren, dazu gehört auch Kupfer. Kupfer handelt inzwischen seit fast sechs Wochen weitgehend seitwärts zwischen 6.400 und 6.500 USD je Tonne. Hier könnten die Fundamentaldaten bei den Marktteilnehmern wieder eine stärkere Gewichtung haben. Die Daten deuteten zuletzt auf eine Entspannung am Kupfermarkt hin. In Chile etwa gibt es weiterhin kaum Produktionsausfälle und in Peru wird die Minenproduktion (nach dem zweimonatigen Stillstand) inzwischen wieder deutlich erhöht. Auch ist von einer weiter hohen Produktion in China auszugehen, nachdem die dortige Raffinadeproduktion bislang in jedem Monat nach dem Lockdown ausgeweitet wurde. Die Kupferimporte Chinas waren in den letzten Monaten rekordhoch. Von weiterhin so hohen Mengen ist jedoch nicht auszugehen, denn vom Tief im März erfolgte ein deutlicher Preisanstieg. Allerdings revidierte das staatliche Research-Institut Antaike seine Prognose für die diesjährige chinesische Kupfernachfrage kürzlich leicht auf 11,56 Mio. Tonnen nach oben. Antaike führt die höhere Nachfrage auf die weitere Erholung der chinesischen Wirtschaft nach den Corona-Restriktionen zurück. Das Vorjahresniveau (12,8 Mio. Tonnen lt. World Bureau of Metal Statistics) würde damit aber noch nicht erreicht. Des weiteren erwartet Antaike einen Überschuss von 740 Tsd. Tonnen am chinesischen Kupfermarkt.