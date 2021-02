14:17 | 10.02.2021

LME-Industriemetallindex erreicht ein neues 8-Jahreshoch – Eisenerz handelt bei 160 USD je Tonne

Gestern erhielten die Metallpreise besonders vom schwachen USD Unterstützung. Heute Morgen können fast alle Metalle teilweise deutlich zulegen, unterstützt durch freundliche Aktienmärkte in Asien. Kupfer markiert bei 8.300 USD je Tonne ein Mehrjahreshoch, Nickel bei über 18.500 USD je Tonne ebenfalls. Auch Aluminium geht auf einen neuen Höchststand zu.

Bei Eisenerz kam es zuletzt ebenfalls wieder zu einem Preisanstieg, es handelt bei 160 USD je Tonne. Der größte globale Verladehafen für Eisenerz ist Port Hedland in Australien. Dessen Hafenbetreiber berichtet für Januar einen Rückgang der Exporte um gut 9% ggü. Vormonat, zurückzuführen auf wetterbedingte Arbeitsunterbrechungen. Die berichteten 42,2 Mio. Tonnen lagen aber gut 4% über Vorjahr. Dass – wie üblich – mehr als 80% der Menge nach China verschifft wurde, ist ein Hinweis auf eine anhaltend hohe Eisenerznachfrage seitens der dortigen Stahlproduzenten. Dem Verband der chinesischen Eisen- und Stahlproduzenten (CISA) zufolge war die Stahlproduktion Chinas im Januar deutlich höher als im Vorjahr, wobei die Dynamik gegen Ende des Monats nachließ. Der Verband führt dies auf das bevorstehende Neujahrsfest, schwache Gewinnmargen, eine nachlassende Endabnehmernachfrage und gestiegene Lagerbestände zurück. Die nächsten Daten zur chinesischen Stahlproduktion werden vom Nationalen Statistikbüro am 15. März veröffentlicht, die chinesischen Handelsstatistiken für Januar und Februar von der Zollbehörde am 7. März.