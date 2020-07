17:15 | 22.07.2020

Mais- und Sojabohnenpreise unter Druck

Gestern standen die Preise für Mais und Sojabohnen unter Druck, was die Reaktion auf die aktuelle Einschätzung des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) war. Dieser zufolge wurden in der letzten Berichtswoche jeweils 69% der US-Mais- und Sojabohnenpflanzen als gut oder sehr gut bewertet. Die Bewertung fiel damit etwas über Erwartung aus.

Bei Weizen berichtete das USDA einen deutlich langsameren Fortschritt bei der laufenden US-Winterweizenernte, welche Ende letzter Woche zu 74% abgeschlossen war. Das war deutlich unter Erwartung.

Bei Baumwolle ist die Preisreaktion schwer zu erklären. Die Pflanzenbewertung war zwar um drei Prozentpunkte besser, dennoch legte der Baumwollpreis zu. In Texas, dem wichtigsten Anbaustaat, verbesserte sich der Pflanzenzustand sogar um fünf Prozentpunkte, während aufgrund der seit Juni herrschenden Hitzewelle dort eher eine Verschlechterung des Pflanzenzustands zu erwarten war. Hier jedoch verwiesen Marktteilnehmer auf das allgemein positive Marktumfeld. Doch hätte dann davon auch Mais und Sojabohnen profitieren müssen.