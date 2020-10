15:39 | 09.10.2020

Märkte in China wieder geöffnet – EU-Strafzölle auf Edelstahl

Die Golden Week in China ist zu Ende, seit heute sind die dortigen Märkte wieder geöffnet. Der LME-Industriemetallindex konnte seit dem 2. Oktober um 3,9% zulegen, dies holen heute die Metallpreise an der SHFE in Shanghai im Ansatz nach.

Aluminium konnte gestern die Marke von 1.800 USD je Tonne übersteigen und legt heute Morgen weiter auf knapp 1.820 USD zu. Grund des seit Mittwoch erfolgten Preisanstiegs (+3%) könnten Meldungen aus Malaysia von vorgestern sein. Dort ist wegen vermehrter Covid-19-Neuinfektionen ab heute der Bezirk Klang mit dem Hafen Port Klang bis auf weiteres weitgehend geschlossen. In Port Klang lagern fast 60% aller LME-Aluminiumbestände. Offenbar wollten sich Händler noch vor dem Lockdown Aluminium aus den Lagerhäusern ausliefern lassen. Dies wäre zumindest eine Erklärung für den starken Anstieg der gekündigten Lagerscheine (+26% bzw. 63 Tsd. Tonnen am Dienstag, fast alle davon in Port Klang). Seither wurden jedoch lediglich rund 7,6 Tsd. Tonnen ausgeliefert. Gestern Abend war dann aber zu verlauten, dass der Hafen ohne Einschränkungen weiter betrieben werden und auch das angeforderte Material theoretisch ausgeliefert werden kann.

Edelstahl

Von der EU-Kommission wurden gestern Importzölle von bis zu 19% auf warmgewalzte Edelstahlspiralen und -bleche aus China, Indonesien und Taiwan eingeführt. Dies ist das Ergebnis einer Anti-Dumping-Untersuchung gegen diese Länder. Vor zwei Wochen wurden bereits vorläufige Strafzölle auf Aluminium-Strangpressprofile aus China von bis zu 48% angekündigt. Diese sollen am 15. Oktober in Kraft treten. China brachte in den letzten Jahren große Mengen halbverarbeitete Aluminiumprodukte auf unlautere Art in den EU-Markt. Derzeit läuft noch eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen bestimmte Aluminium-Flachwalzprodukte aus China.