15:18 | 16.03.2021

MARS erwartet Ertragsanstieg bei Weizen und Raps – US-Maisexporte über Erwartung

Die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission bescheinigt befindet den Zustand der heranreifenden EU-Winterfrüchte als ordentlich. So früh im Jahr gibt MARS nur einen am Trend orientierten Ausblick. Erwartet wird ein diesjähriger Ertragsanstieg im EU-Mittel gegenüber den Vorjahren: Bei Weizen auf 3,1% ggü. Vj. und 3,5% gegenüber dem 5-Jahresmittel, bei Raps auf gut 4% ggü. Vj. und auf fast 7% im Vergleich zum 5-Jahresdurchschnitt.

Mais

Der Maispreis in Chicago nähert sich dem im Februar markierten 7½-Jahreshoch. Ausgelöst wurde dies vom Bericht über die Exportfreigabe von gut 2,2 Mio. Tonnen US-Mais in der letzten Berichtswoche. Diese Menge lag über Erwartung. Allerdings belief sich in den letzten Wochen der Anteil Chinas daran nur auf etwa 16%. Die Dynamik der Neuverkäufe an US-Mais ließ zwar in den letzten Wochen nach, doch zeigen sich die bisherigen Exporte beeindruckend. Seit Beginn der Saison exportierten die USA 30 Mio. Tonnen (Vj. 16 Mio. Tonnen). Damit ist das Plus noch höher als bei Sojabohnen (knapp 75%). In der letzten Woche gingen die Sojabohnenexporte im Vorwochenvergleich zurück.