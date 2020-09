16:38 | 03.09.2020

Metallpreise gaben gestern zumeist nach – Höhere physische Aluminiumprämien im 4. Quartal

Dass die Metallpreise gestern zumeist nachgaben, ist auf den festeren USD zurückzuführen. Letzterer wertet heute Morgen weiter auf und verhindert eine Gegenbewegung der Metalle. Zink und Aluminium gaben gestern am stärksten nach.

Aluminium fiel wieder unter die Marke von 1.800 USD je Tonne (-1,7%). Der Preisanstieg von Aluminium war zuletzt teilweise spekulativ getrieben. Der LME-Statistik ist zu entnehmen, dass die Netto-Long-Positionen der spekulativen Anleger per Ende letzter Woche nur leicht unter dem Mitte August verzeichneten Rekordhoch lagen. In Japan haben letzte Woche die Verhandlungen über die physische Aluminiumprämie für das 4. Quartal begonnen, wobei bereits die ersten individuellen Handelsgeschäfte abgeschlossen wurden. Industriekreisen zufolge wurden dabei Prämien zwischen 83 USD und 88 USD je Tonne bezahlt. Im laufenden Quartal sind es 79 USD. Dies zeigt die Erholung der Aluminiumnachfrage in Japan (größtes asiatisches Importland für Aluminium). Ursprünglich hatten einige Produzenten aber angeblich einen Aufschlag von 95 USD je Tonne gefordert. Offenbar in Erwartung einer höheren Quartalsprämie hatten bereits die Prämien für den Kassa-Markt im Futures-Handel an der Comex in den letzten Wochen leicht angezogen. In Europa und besonders in den USA ist ebenfalls ein Anstieg der Prämien zu beobachten. In den USA ist dieser jedoch überwiegend auf Sondereffekte (z.B. Wiedereinführung von Importzöllen auf kanadisches Aluminium) zurückzuführen.