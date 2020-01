15:26 | 29.01.2020

Metallpreise haben sich etwas stabilisiert – Globale Stahlproduktion erreichte in 2019 ein neues Rekordhoch

Die Metallpreise können sich etwas stabilisieren. Noch notieren die Industriemetalle in der Nähe mehrmonatiger Tiefstände.

Stahl

Die Daten des Weltstahlverbands belegen für 2019 einen Anstieg der globalen Stahlproduktion um 3,4% auf 1,87 Mrd. Tonnen und damit ein neues Rekordhoch. Dies ist maßgeblich auf China zurückzuführen (+ 8,3%). Damit erhöhte sich der Anteil Chinas an der globalen Stahlproduktion auf 53,3%, ebenfalls Rekordhöhe. Ein Anstieg erfolgte auch in Indien und den USA. Die diesjährige Weltstahlproduktion könnte deutlich langsamer zulegen, denn staatliche Stellen erwarten in China einen leichten Produktionsrückgang. Die Überversorgung am chinesischen Stahlmarkt wird anhalten. Trotz dem vom Verband der Eisen- und Stahlhersteller unterstellten 2%igen Nachfrageanstieg.