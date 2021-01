15:30 | 05.01.2021

Metallpreise konnten sich gestern gegen die höhere Risikoaversion am Nachmittag behaupten

Kupfer näherte sich stark der Marke von 8.000 USD je Tonne an. Am Kupfermarkt gibt es keine neuen Nachrichten, deshalb dürfte das Interesse der Marktteilnehmer den US-Konjunkturdaten sowie der dortigen politischen Entwicklung gelten. Heute wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.

Ende letzten Jahres hatte die chilenische Statistikbehörde INE für November eine ggü. Vorjahr etwas niedrigere Kupferproduktion berichtet. Hauptgrund dürfte der Streik in der Candelaria-Mine sein. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie dürften ebenfalls zum Rückgang beigetragen haben.

Im Dezember hatte die International Copper Study Group (ICSG) für den globalen Kupfermarkt in den ersten drei Quartalen ein saisonbereinigtes Angebotsdefizit von 360 Tsd. Tonnen ausgewiesen (387 Tsd. Tonnen nicht saisonbereinigt), also mehr ggü. Vorjahr. Laut den ICSG-Daten war im Beobachtungszeitraum ein Anstieg beim Angebot um 1,2% und bei der Nachfrage um 1,5% zu verzeichnen. Durch eine nur geringe Verfügbarkeit von Kupferschrott wurde eine stärkere Angebotsausweitung verhindert. Die Kupfernachfrage war dem ICSG zufolge in allen Regionen außerhalb Chinas rückläufig.