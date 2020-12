15:27 | 09.12.2020

Metallpreise legen spürbar zu – Kräftiger Anstieg der physischen Aluminiumprämien

Während die Metallpreise gestern noch eher verhalten waren, legen sie heute Morgen – im Zuge freundlicher Aktienmärkte – wieder spürbar zu. Der Kupferpreis bewegt sich wieder in Richtung 7.800 USD je Tonne, der Zinkpreis erreicht mit 2.850 USD das höchste Niveau seit April letzten Jahres. Bei Zink spielen (der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge) angeblich Angebotssorgen eine Rolle. Demnach soll die Zinkproduktion in China im November im Vormonatsvergleich geringfügig gesunken sein. Diese Besorgnis dürfte überzogen sein. Allerdings herrscht in der Gamsberg-Mine in Südafrika nach dem Grubenunglück Mitte November noch Stillstand.

Aluminium

Der Aluminiumpreis liegt heute Morgen wieder über 2.000 USD je Tonne, gestern war er unter diese Marke gerutscht. In den vergangenen Wochen erfolgte ein starker Anstieg der physischen Aluminiumprämien. Aktuell beläuft sich der Aufschlag auf den LME-Preis für den europäischen Markt auf rund 135 USD je Tonne (verzollt, in-warehouse Rotterdam). In den USA (Midwest) liegt die Prämie bei 300 USD je Tonne. In Japan wird beim Aufschlag am Kassa-Markt mit 114 USD je Tonne ein 2½-Jahreshoch verzeichnet. In den Verhandlungen für die nächste Quartalsprämie beläuft sich die Forderung der Aluminiumhersteller an die japanischen Kunden auf bis zu 140 USD. Bei 120-130 USD wurden erste Abschlüsse getätigt. Dies entspricht im Vergleich zum laufenden Quartal einem Anstieg um gut 40%. Marktbeobachter führen den Preisanstieg auf die anziehende Aluminiumnachfrage, knappe Container-Kapazitäten und höhere Transportkosten zurück.