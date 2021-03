14:36 | 11.03.2021

Metallpreise legen zu

Heute Morgen steigen die Metallpreise kräftig, was auf die Verabschiedung des US-Konjunkturpakets im Repräsentantenhaus zurückzuführen sein dürfte.

Allgemein scheinen die Metallpreise nach der Aufwärtsbewegung der letzten Monate nicht mehr ganz so fest zu sein. So war es bei Zinn und vor allem bei Nickel zu einem Einbruch gekommen. Von diesem konnte sich Nickel bislang nur leicht erholen. Vorerst ist von einer Stabilisierung und einem weiteren Anstieg der Metallpreise auszugehen. Mit den voranschreitenden Impfungen gegen Corona sollte sich die Wirtschaft erholen mit einer entsprechend positiven Auswirkung auf die Metallnachfrage. Dass das Angebot ebenfalls ausgeweitet wird, scheinen die Marktteilnehmer jedoch weitgehend nicht zur Kenntnis zu nehmen. Auf langfristige Sicht sollten die Digitalisierung und steigende Lebensstandards die Metallnachfrage tragen und damit ein höheres Preisniveau bewirken. In den nächsten Monaten sollten die Fundamentaldaten wieder mehr Gewicht haben. Diese weisen in vielen Fällen auf eine diesjährige Überversorgung hin.