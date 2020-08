16:07 | 17.08.2020

Metallpreise legen zum Wochenbeginn zu

Kupfer steigt auf 6.400 USD je Tonne, Zink auf 2.400 USD und Nickel auf 14.500 USD. Grund des Preisanstiegs dürften die Maßnahmen der chinesischen Zentralbank (PBoC) sein, welche umgerechnet gut 100 Mrd. USD in das Finanzsystem gegeben hat. Diese Aktion hat zu steigenden dortigen Aktienmärkten geführt, die den Metallpreisen Unterstützung verleihen. Ebenso unterstützt der schwächere USD. Die Nachfragerisiken infolge möglicher neuer Lockdowns werden dagegen nicht zur Kenntnis genommen. Gestern berichtete die Weltgesundheitsorganisation weltweit so viele Covid-19-Neuinfektionen an einem Tag wie nie zuvor. Ebenso unbeachtet bleibt auch die ursprünglich für letztes Wochenende geplante und jetzt auf unbestimmte Zeit verschobene Überprüfung des sino-amerikanischen Phase-1-Abkommens.

Nickel steht heute unter den Gewinnern an zweiter Stelle, bereits am Freitag erfolgte ein kräftiger Anstieg. Behördenangaben zufolge kam es auf den Philippinen im 1. Halbjahr zu einem Rückgang der Nickelminenproduktion um 27% ggü. Vj., zurückzuführen auf die Corona-Pandemie. Zuvor hatte das staatliche chinesische Research-Institut Antaike einen möglichen diesjährigen Rückgang der chinesischen Nickelraffindeproduktion um 18% berichtet, da nicht genügend Nickelerz verfügbar sei. Diese Woche werden sowohl von der International Nickel Study Group (INSG) wie auch den anderen Branchenverbänden neue Angebots- und Nachfragedaten für die jeweiligen Metallmärkte veröffentlicht.