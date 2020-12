15:35 | 14.12.2020

Metallpreise sind bereits wieder fester

Nach dem Preisrückgang am Freitag sind die Metalle heute wieder fester. Kupfer steigt über 7.800 USD je Tonne, Aluminium auf 2.050 USD und Zink auf 1.830 USD zu. Im frühen Handel legt Nickel mit fast 2% (auf gut 17.600 USD je Tonne und damit ein 14-Monatshoch) am meisten zu. Bei den Marktteilnehmern bestehen weiter die Hoffnungen auf eine sich – durch Impfungen – normalisierende Wirtschaftslage und eine weitere Erholung der Metallnachfrage. In den USA scheint es Fortschritte in den Gesprächen über ein Hilfspaket für die Wirtschaft zu geben. Nickel profitiert zusätzlich von einer Meldung, welcher zufolge ein großer US-Elektroautobauer im Januar in Indonesien Möglichkeiten einer Zusammenarbeit prüfen will. Gespräche über Investitionen des Unternehmens in Indonesien laufen bereits seit Oktober. Dort gibt es reichliche Nickelvorkommen. Nickel findet bei der Produktion von Batterien Verwendung. Anhand der neuesten CFTC-Statistik wird am Beispiel Kupfer deutlich, dass der Preisanstieg der Metalle stark spekulativ getrieben ist. In der Woche zum 8. Dezember wurden die Netto-Long-Positionen auf ein 7-Wochenhoch ausgeweitet.