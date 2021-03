15:02 | 15.03.2021

Metallpreise wenig verändert – Rekordhohe Stahl- und Aluminiumproduktion in China

Die Metallpreise beginnen die Woche wenig verändert. Der Preis für Kupfer liegt bei 9.100 USD je Tonne, für Aluminium bei knapp 2.200 USD je Tonne und für Nickel bei etwas über 16.000 USD je Tonne. Von den heutigen Konjunkturdaten aus China erhalten die Preise kaum neuen Auftrieb. Dem Nationalen Statistikbüro (NBS) zufolge erhöhten sich die Industrieproduktion und die Anlageinvestitionen für Januar und Februar zusammengenommen um 35% ggü. Vj.). Beim Vorjahresvergleich ist jedoch anzumerken, dass sich China in den ersten Monaten 2020 im Lockdown befand. Dies berücksichtigen offenbar die meisten Marktteilnehmer.

Vom Nationalen Statistikbüro wurden auch die Produktionsdaten für Stahl und Aluminium veröffentlicht. Diese belegen einen Anstieg der chinesischen Stahlproduktion im Januar und Februar auf 175 Mio. Tonnen (+ 12,9% ggü. Vj.). Die Aluminiumproduktion wurde um 8,4% auf 6,5 Mio. Tonnen ausgeweitet. Bei Stahl lag die tägliche Produktion weiterhin unter 3 Mio. Tonnen, aber höher als im Durchschnitt des 4. Quartals. Die Monatswerte zeigen für Januar und Februar zusammengenommen eine so hohe Stahlproduktion wie nie zuvor in diesen beiden Monaten. Bei Aluminium war die Produktion sowohl auf Monats- als auch auf Tagesbasis (109,3 Tsd. Tonnen pro Tag) rekordhoch.