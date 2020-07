17:00 | 22.07.2020

Nach wie vor gute Versorgung der Metallmärkte

Der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) zufolge wiesen der globale Zink- und Bleimarkt in den ersten fünf Monaten des Jahres Angebotsüberschüsse auf. Bei Zink lag dieser bei 223 Tsd. Tonnen, während im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Defizit von 109 Tsd. Tonnen bestand. Entstanden ist der jetzige Überschuss infolge einer höheren Produktion als auch einer geringeren Nachfrage. Die Produktion stieg im Vorjahresvergleich um 1,6%, die Nachfrage sank um 4,4%. Somit hat sich das Coronavirus bisher wesentlich stärker auf die Nachfrage ausgewirkt als auf das Angebot.

Bei Blei belief sich der Überschuss den ILZSG-Daten zufolge in den ersten fünf Monaten des Jahres auf 23 Tsd. Tonnen, während der Markt im entsprechenden Vorjahreszeitraum nahezu ausgeglichen war. Die Nachfrage (-4,7%) war stärker rückläufig als das Angebot (-4,2%). Das Coronavirus hat starke Nachfrager – besonders die Autoindustrie – getroffen.

Die Versorgung am globalen Kupfermarkt war ebenfalls noch gut. Die Daten der International Copper Study Group (ICSG) belegen einen Angebotsüberschuss in den ersten vier Monaten des Jahres von 59 Tsd. Tonnen (saisonbereinigt 73 Tsd. Tonnen). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum bestand noch ein hohes Defizit. Grund für den aktuellen Überschuss ist die laut ICSG Corona-bedingt um 2,5% gesunkene Nachfrage. Die Raffinadeproduktion dagegen war im Vorjahresvergleich fast unverändert. Dies gilt auch für die Minenproduktion. Letztere ging jedoch im April zurück, Folge der Produktionsdrosselungen in Peru im Zuge der Bekämpfung des Coronavirus. Falls die Kupferproduktion auch in anderen Ländern wie etwa Chile zurückgeht, könnte sich der Markt für Kupferkonzentrat merklich anspannen, was sich dann auch auf die Raffinadeproduktion auswirken würde.