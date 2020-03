14:24 | 20.03.2020

Nachfrage nach Palladium und Platin geringer

Beim Goldpreis steht der zweite Wochenverlust in Folge an. Dennoch kann sich Gold gut behaupten, betrachtet man die starken Verluste an den anderen Finanzmärkten.

Die Schweizer Goldexporte sind im Februar auf 42,7 Tonnen gesunken und haben sich damit im Vormonatsvergleich mehr als halbiert. Die Exporte nach China beliefen sich auf lediglich 2 Tonnen, die nach Hongkong auf 10 kg. Aufgrund der Coronavirus-Krise in China ist dies keine Überraschung. Die Ausfuhren nach Indien betrugen 9,6 Tonnen. Gestiegen sind die nach Großbritannien mit 9,3 Tonnen.

Der größte globale Palladiumproduzent hat gestern seine Defizitschätzung für den globalen Palladiummarkt wegen der Coronavirus-Krise deutlich reduziert und geht von einem diesjährigen Angebotsdefizit von 200 Tsd. Unzen (statt wie bisher von 900 Tsd. Unzen) aus. Am globalen Platinmarkt erwartet er jetzt einen Angebotsüberschuss von 600 Tsd. Unzen (vorher 300 Tsd. Unzen). Gestern gab der Platinpreis um fast 6% nach und fiel erneut unter die Marke von 600 USD je Feinunze. Der Palladiumpreis dagegen konnte um über 3% zulegen.