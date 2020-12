15:16 | 08.12.2020

Nachfragesorgen am Ölmarkt

Der Brentölpreis geriet unter Druck und handelt heute Morgen bei rund 48 USD. Der jüngste Preisanstieg war wohl spekulativ getrieben, die Daten zur Marktpositionierung zeigten in der Woche zum 1. Dezember einen weiteren Anstieg der Netto-Long-Positionen. Bald dürfte der Blick des Marktes wieder auf die schwache Nachfrage gerichtet sein. Wie der Ölpreisdienst OPIS angibt, erreichten die US-Benzinverkäufe in der Woche des Thanksgiving Day zum 26. November den niedrigsten Stand seit 1997. In vielen US-Regionen belief sich der Nachfragerückgang auf 20% ggü. Vj.. OPIS geht nicht von einer baldigen starken Nachfrageerholung aus.