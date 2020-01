13:26 | 23.01.2020

Nachfragesorgen bei Rohöl

Seit gestern hat ein merklicher Preisrückgang eingesetzt. Heute Morgen geht der Brentölpreis auf 62 USD je Barrel zurück, was dem niedrigsten Stand seit Anfang Dezember entspricht. Dies Trotz Nachrichten über Lieferausfälle und Nachfragesorgen. Letztere basieren auf der Besorgnis über eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in China. Dort könnte während der Neujahrsfeiertagswoche deutlich weniger Öl verbraucht werden als üblich. Inzwischen gibt es auch Unterbrechungen von Öllieferungen in Nigeria und Kasachstan wegen technischer Probleme bzw. Verschmutzung. Denkbar ist der Export der in China weniger verbrauchten Ölprodukte, wobei das Angebot von Benzin und Diesel auf dem Weltmarkt bereits reichlich ist. Die US-Rohölbestände erhöhten sich dem API zufolge in der letzten Woche um 1,6 Mio. Barrel, die Benzinbestände um 4,5 Mio. Barrel. So dürfte der Druck auf die Ölpreise zunächst anhalten.