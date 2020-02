15:11 | 17.02.2020

National Cotton Council of America erwartet einen Rückgang der globalen Baumwollproduktion 2020/21

In seinen jüngsten Prognosen erwartet das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) einen Anstieg der globalen Baumwollbestände 2019/20 um gut 2 Mio. Ballen (knapp 500 Tsd. Tonnen). Vorher war es von stagnierenden Beständen ausgegangen. Außerhalb Chinas geht das USDA nun von 4 Mio. Ballen (fast 900 Tsd. Tonnen) aus. Die globale Produktion wurde – Brasilien und Pakistan geschuldet – leicht höher angesetzt, die Nachfrage in China und Vietnam etwas niedriger. Die chinesischen Importe blieben unverändert. Der Baumwollpreis änderte sich im Nachgang des Berichts nicht. Im Januar lag der Preis über 71 US-Cent je Pfund, dann führte die Besorgnis hinsichtlich des Coronavirus zum Monatswechsel zu einem Rückschlag. Von diesem konnte sich der Preis bisher noch nicht vollständig erholen, er liegt aktuell bei gut 68 US-Cent je Pfund.

Der National Cotton Council of America (NCC) erwartet für die Saison 2020/21 einen Rückgang der globalen Produktion um 2,4%. Zurückzuführen sei dieser darauf, dass die Produzenten aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus und das niedrigere Preisniveau die Fläche einschränken werden. In den USA sollen nur 13 Mio. Morgen (- 5,5% ggü. Vj.) mit Baumwolle bestellt werden, wie lt. dem NCC eine Umfrage unter Landwirten im Januar ergab. Legt man eine durchschnittliche Aufgaberate und durchschnittliche Erträge zugrunde, könnte die US-Ernte um 1,5% sinken. Der NCC erwartet, dass die Lagerbestände global sinken, außerhalb Chinas aber geringfügig steigen. Das USDA wird Ende der Woche ebenfalls erste Prognosen für den Baumwollmarkt 2020/21 vorlegen.