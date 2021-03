15:35 | 10.03.2021

Neue USDA-Prognosen kaum verändert

Das USDA hob die Angabe für die brasilianische Sojabohnenernte des Vorjahres an, ebenso die Schätzung für die laufende Ernte 2020/21 auf 134 Mio. Tonnen (+1 Mio. Tonnen). Dies trotz bestehender Befürchtungen hinsichtlich Ausfällen wegen nässebedingter Qualitätsmängel. Die argentinische Sojabohnenernte wurde um 1/2 Mio. Tonnen gekürzt.

Bei Mais näherte sich das USDA einigen anderen Beobachtern, die die chinesischen Maisbestände stark kürzten, nicht an. Die Preise für Mais und Sojabohnen gaben zunächst nach und erholten sich dann schnell wieder. Heute Morgen notieren sie jeweils im Minus.

Bei den Prognosen für den Weizenmarkt wurde die australische Ernte um 3 Mio. Tonnen auf rekordhohe 33 Mio. Tonnen angehoben, wobei der größte Teil der zusätzlichen Menge gleich in den Export gehen dürfte. Die Weltmarktnachfrage zeigt sich sehr gut. Alleine die chinesischen Weizenimporte dürften sich in 2020/21 gegenüber 2019/20 fast verdoppeln. Das USDA erwartet angesichts der hohen Maispreise eine vermehrte Verwendung von Weizen zu Futterzwecken und hob den Verbrauch Chinas um 5 Mio. Tonnen an. So werden die Bestände zum Ende 2020/21 nochmals geringfügig sinken. Der Weizenpreis in Chicago ging gestern bei 656,5 US-Cent je Scheffel und damit einem Plus von 1,5% aus dem Handel, gibt jedoch heute Morgen nach.