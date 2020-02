15:31 | 11.02.2020

Neuer WASDE-Bericht – Preis für Rohzucker über 15 US-Cent je Pfund

Heute veröffentlicht das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) seine neuen Prognosen zu Angebot und Nachfrage auf wichtigen Agrarmärkten. Dabei dürfte es keine große Änderungen geben. Bereits im Vorfeld hat das USDA erklärt, dass das “Phase-1-Abkommen” wegen fehlender Details zur Umsetzung noch nicht berücksichtigt wird. Die Folgen des Coronavirus sind – gesehen auf das Jahr – ebenfalls noch kaum vorhersehbar.

Rohzucker

Da das Defizit am Zuckermarkt über der bisherigen Erwartung ausfallen dürfte, steigen die Zuckerpreise. Gestern schloss Rohzucker – nach 2 Jahren – wieder über 15 US-Cent je Pfund. Es gibt jedoch auch Meldungen über indische Exportverträge in Höhe von 3 Mio. Tonnen Zucker und Teilnehmer der Zuckerkonferenz in Dubai erwarten in der nächsten Saison eine höhere brasilianische Zuckerproduktion. Unterdessen scheint sich die Lage in Thailand (zweitgrößtes Exportland) zu verschlechtern, auf der Konferenz wird teils von unter 9 Mio. Tonnen Zucker gesprochen.