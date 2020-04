14:32 | 07.04.2020

Niedrige US-Sojabohnenexporte

Zuerst wirkten sich die schwachen chinesischen Käufe und die starke Konkurrenz aus Brasilien auf die US-Sojabohnenexporte aus, nun belastet die Coronavirus-Krise. In der ersten Hälfte der Saison war zwar ein Anstieg von 13% ggü. Vj.) auf 30,5 Mio. Tonnen zu verzeichnen, jedoch im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2014-18 ein Minus von 25%. Die März-Zahlen nun könnten dem schwächsten Wert seit mindestens 2013 entsprechen. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) könnte in seinen nächsten Prognosen bei den US-Exporten eine Kürzung vornehmen und bei den Lagerbeständen eine Aufwärtsrevision.

Brasilien dagegen führte im März 11,6 Mio. Tonnen Sojabohnen aus, was den zweithöchsten Monatswert jemals darstellt. Hier spielt auch der schwache Brasilianische Real eine Rolle, der Ende letzter Woche ein neues Allzeittief gegenüber dem USD erreichte. In Brasilien sind bereits rund 80% der Felder abgeerntet. Trotz der übermäßigen Trockenheit im Süden des Landes gehen viele Beobachter noch immer von einer Rekordernte von rund 124 Mio. Tonnen aus. Die weniger optimistischen Schätzungen belaufen sich auf 120 Mio. Tonnen.

In Argentinien, wo die Ernte gerade angelaufen ist, erfolgen aufgrund schlechter Witterung Abwärtsrevisionen für die Sojabohnenernte. Im Februar und Anfang März war es in weiten Teilen der Pampa extrem trocken, darauf folgte übermäßiger Niederschlag. Die Getreidebörse Buenos Aires senkte ihre Schätzung von 52 Mio. Tonnen auf 49,5 Mio. Tonnen.