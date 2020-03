14:13 | 20.03.2020

Ölmarkt extrem schwankend

Die Ölpreise konnten gestern kräftig zulegen: WTI stieg um 24%, Brent um 14,5%. Heute setzt sich die Aufwärtsbewegung mit +7-8% fort. Brent liegt wieder über 30 USD je Barrel, WTI steigt auf 27,5 USD. Der Verlust seit Monatsbeginn beläuft sich damit auf ca. 40%. Momentan dürfte es sich vor allem um eine technische Gegenbewegung nach dem vorherigen Absturz handeln. Gestern unterstützten Meldungen, welchen zufolge die USA in den Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland eingreifen könnten. Einige Senatoren nannten einen Einfuhrstopp für Öl aus Saudi-Arabien und Russland, US-Präsident Trump will sich “zu gegebener Zeit” der Sache annehmen. Das niedrige Preisniveau hat für die US-Schieferölindustrie gravierende Folgen. Bereits seit einiger Zeit wird im US-Kongress ein Gesetz diskutiert, das gegen Preis- und Mengenabsprachen am Ölmarkt vorgehen soll. Dieses war im wesentlichen als Druckmittel gegen eine künstliche Angebotsverknappung zur Erreichung höherer Preise gedacht.