14:27 | 28.07.2020

Ölpreis wird vom schwachen USD unterstützt – Korrektur des CO2-Preises setzt sich fort

Dass sich die Ölpreise erholen konnten, dürfte zum einen der Förderdisziplin der OPEC+ und zum anderen den Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken geschuldet sein. Letztere wirken sich unmittelbar auf die Vermögenspreise aus. Die hohe Geldmenge – besonders in den USA -dürfte die Aufwärtsbewegung der Ölpreise seit April unterstützt haben. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der schwache USD. Allerdings ist es unerlässlich, dass die physische Nachfrage steigt. Ansonsten dürfte die Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen auf mittelfristige Sicht verloren gehen.

CO2

Nach Angaben der Klimaforschungsgruppe Ember wurde in der 1. Jahreshälfte in der EU-27 erstmals mehr Strom durch erneuerbare Energien (+ 11%) gewonnen als durch fossile Brennstoffe. (- 18%). Die Stromnachfrage sank Corona-bedingt um 7%. Bei Kohle kam es zu einem Einbruch um 32%. In Polen wurde so viel Kohlestrom erzeugt wie in den übrigen 25 EU-Ländern insgesamt. Aufgrund der geringen Kohleverstromung brachen die CO2-Emissionen im Stromsektor um etwa 23% ein. Die Korrektur des CO2-Preises setzt sich nun fort, mittlerweile liegt er bei 25 EUR je Tonne.