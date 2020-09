15:24 | 11.09.2020

Ölpreise geben nach

Am Ölmarkt geben nach wie vor die Finanzmärkte die Richtung vor. Im Sog der sinkenden US-Aktienmärkten geben auch die Ölpreise nach und geben die Vortagesgewinne fast gänzlich wieder ab. Der Brentölpreis liegt heute Morgen unter 40 USD, der WTI-Ölpreis etwas über 37 USD je Barrel. Neben der allgemeinen Unsicherheit besteht auch Besorgnis hinsichtlich einer Überversorgung. Dem Lagerbericht des US-Energieministeriums zufolge stiegen die Rohölvorräte um 2 Mio. Barrel. Neben höheren Netto-Rohölimporten zeigen die Daten eine Nachfrageschwäche. Die Raffinerieverarbeitung war so niedrig wie zuletzt Anfang Mai, die US-Benzinnachfrage lag auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Juni. Gleichzeitig scheint es eine Erholung der US-Ölproduktion zu geben. Nach Einschätzung der US-Energiebehörde EIA wird die US-Ölproduktion wieder steigen, im September auf 11,2 Mio. Barrel. Allerdings soll es danach – infolge der fehlenden Exploration in den letzten Monaten – zu einem Rückgang kommen. Erst gegen Ende 2021 dürfte dann wieder ein Anstieg auf 11,4 Mio. Barrel täglich erfolgen. Die schwache globale Nachfrage zusammen mit einem Anstieg der Nicht-OPEC-Produktion dürfte die OPEC bald wieder vor große Probleme stellen. Sollte die Förderdisziplin innerhalb der OPEC abnehmen, würde dies zu einem noch stärkeren Preisdruck führen.