16:38 | 11.01.2021

Ölpreise geben wieder nach

Der Brentölpreis stieg am Freitag auf über 56 USD, der WTI-Preis auf fast 53 USD je Barrel. Unterstützt wurden die Preise von der optimistischen Stimmung der Anlegerstimmung hinsichtlich wahrscheinlicher fiskalischer Stimulusprogramme durch die kommenden Regierung Biden sowie die freiwilligen Produktionskürzungen durch Saudi-Arabien. Mit letzteren (im Februar und März um jeweils 1 Mio. Barrel täglich) dürfte sich die Angebotssituation weiter anspannen und kurzfristig ein Angebotsdefizit entstehen. Heute Morgen allerdings geben die Ölpreise wieder nach und zwar jeweils rund 1 USD gegenüber den am Freitag erzielten Hochs. Druck bringen die erneuten Nachfragesorgen angesichts Corona-bedingter, erneuter Mobilitätseinschränkungen sowie den stärkeren USD. Des weiteren hat der steigende Ölpreis aus Sicht der OPEC+ zwei Seiten. Infolge dürfte die konkurrierende Produktion – besonders die US-Schieferölindustrie – längerfristig wieder stärker steigen. Baker Hughes zufolge erhöhte sich die Anzahl der aktiven US-Ölbohrungen in der letzten Woche um weitere 8 auf 275, was einem 8-Monatshoch entspricht.