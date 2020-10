15:14 | 12.10.2020

Ölpreise gehen mit Abschlägen in die neue Woche

Der Preisanstieg in der vergangenen Woche war auf die Streiks in Norwegen und den Hurrikan Delta zurückzuführen. Nun sind diese Gründe auf der Angebotsseite nicht mehr vorhanden. In Norwegen kam es am Freitag zu einer Einigung zwischen den Ölproduzenten und der Ölgewerkschaft Lederne. Im Golf von Mexiko wird die – fast vollständig geschlossene – Öl- und Gasproduktion allmählich wieder hochgefahren, nachdem der Hurrikan am Freitag an Land gegangen ist. An Schäden ist bislang nur die Unterbrechung einer wichtigen Pipeline für Ölprodukte aufgrund eines Stromausfalls bekannt. Die Rohölverarbeitung in den Raffinerien im Küstenbereich sollte also ebenfalls wieder anlaufen. Den Daten von Baker Hughes zufolge erhöhte sich die Zahl der aktiven US-Ölbohrungen in der letzten Berichtswoche um 4 auf 193, was dem höchsten Stand seit Juni entspricht. Es ist also von einem weiteren Preisrückgang im Laufe der Woche auszugehen. Das Interesse dürfte wieder stärker der Nachfrageseite gelten. Hier dürfte sich die wieder stärkere Ausbreitung der Corona-Pandemie auswirken. Denkbar ist daher eine Absenkung der Nachfrageprognose im IEA-Monatsbericht.