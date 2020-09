12:00 | 25.09.2020

Ölpreise konnten gestern etwas zulegen – Mögliche Belastungsfaktoren bestehen weiter

Der gestrige leichte Anstieg der Ölpreise ging einher mit einer höheren Risikobereitschaft. Die möglichen Belastungsfaktoren bei Nachfrage und Angebot bestehen weiter. Die Nachfrageschätzungen sind niedrig und könnten infolge der hohen Corona-Neuinfektionszahlen in Europa wiederum sinken. Indien ist der drittgrößte globale Ölimporteur und Verbraucher. Auch dort zeigt sich die Nachfrage derzeit sehr schwach. Im August sank die Ölverarbeitung in Indien um 26,4% ggü. Vj. bzw. um 8,7% ggü. Vormonat. Nach Einschätzung der Energieexperten von Argus Media wird sich die Ölnachfrage erst in 2023 auf das Vorkrisenniveau erholen. Die diesjährige Nachfrageschätzung wurde mit 92,3 Mio. Barrel täglich beibehalten. Damit beliefe sich der Rückgang auf 8,3 Mio. Barrel täglich ggü. Vj.. Das Angebot dagegen erhöht sich. In Libyen wurde inzwischen der dritte Ölhafen im Osten des Landes geöffnet, was für eine baldige Produktionserhöhung spricht. Libyen ist nicht an Produktionsquoten gebunden. Andere OPEC-Länder, die dies sind, versuchen dies wohl zu umgehen. Der Irak (zweitgrößter Produzent und Exporteur der OPEC) scheint seine Exporte im Oktober stark zu steigern. Sollte der Irak eine Genehmigung für höhere Exporte bekommen, dürfte sich dies negativ auf die Förderdisziplin innerhalb der OPEC auswirken. Der Ölpreis würde dadurch stark belastet.