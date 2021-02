14:13 | 04.02.2021

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise behaupten sich gegen den stärkeren USD und die schwächeren Wirtschaftsdaten aus China. Gestern erfolgte wiederum ein Preisanstieg. Heute Morgen notiert Brent bei rund 59 USD je Barrel, WTI über 56 USD je Barrel. Die Rohölbestände gingen laut DOE in der letzten Woche um rund 1 Mio. Barrel zurück. Bei Benzin kam es zu einem Anstieg um 4,5 Mio. Barrel, der an der US-Golfküste mit + 4 Mio. Barrel am stärksten ausfiel. Hier wurde mit 87 Mio. Barrel der höchste Stand seit Mitte August erreicht. Aktuell leidet die Nachfrage unter dem Lockdown. Dazu erwartet inzwischen die internationale Luftverkehrs-Vereinigung IATA auch nicht mehr einen ganz so starken diesjährigen Anstieg des Flugverkehrs. Der jüngste Preisanstieg dürfte hauptsächlich auf die Hoffnung zurückzuführen sein, dass die OPEC bzw. OPEC+ das Angebot weiterhin freiwillig einschränken wird, so dass infolge ein künstlich erzeugtes Angebotsdefizit am Ölmarkt entsteht.