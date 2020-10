15:10 | 09.10.2020

Ölpreise legten gestern um 3% zu

Gestern erreichte Brent mit 43,5 USD je Barrel das höchste Niveau seit Mitte September, WTI mit 41,5 USD je Barrel ebenso. Der Blick ist weiterhin auf die Produktionsausfälle in Norwegen und im Golf von Mexiko gerichtet. In Norwegen könnten streikbedingt knapp 1 Mio. Barrel pro Tag Öläquivalent bzw. ein Viertel der norwegischen Öl- und Gasproduktion wegfallen. Für heute sind Schlichtungsgespräche angesetzt. Die norwegischen Ölsorten Oseberg, Ekofisk und Troll sind im Brent-Basket enthalten, welcher die Basis für die gleichnamige Ölbenchmark ist. Im Golf von Mexiko sind inzwischen mehr als 90% der Ölproduktion und mehr als 60% der Erdgasproduktion geschlossen. Der Landgang des Hurrikans Delta wird heute Nachmittag Ortszeit an der Südwestküste von Louisiana erwartet. Die vielen dort ansässigen Raffinerien dürften ihren Betrieb einstellen, was eine entsprechende Beeinträchtigung des Angebot an Ölprodukten bedeutet. Zunächst dürften sich die Ölpreise auf ihrem aktuellen Niveau behaupten. Die OPEC schätzt die diesjährige Ölnachfrage wesentlich pessimistischer als IEA und EIA, zeigt sich jedoch hinsichtlich der nächsten Jahre deutlich optimistischer. Sie erwartet eine Erholung der weltweiten Ölnachfrage in zwei Jahren auf das Vor-Corona-Niveau und einen Anstieg für noch zwei Jahrzehnte. Wesentlich skeptischer hinsichtlich der Folgen der Corona-Pandemie und des strukturellen Wandels zeigen sich Vertreter aus der Ölindustrie und Ölhändler. Die OPEC geht davon, ihren Marktanteil am Ölmarkt in den nächsten Jahren deutlich erhöhen zu können. Diese Annahme scheint sehr optimistisch.