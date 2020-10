12:58 | 07.10.2020

Ölpreise notieren heute wieder tiefer

Die Ölpreise konnten gestern wieder deutlich zulegen, Brent in der Spitze bis knapp 43 USD je Barrel, WTI auf fast 41 USD. Heute liegen die Preise ca. 1 USD tiefer. Für Belastung sorgen der festere USD sowie die Nachricht, dass US-Präsident Trump die Gespräche über Konjunkturhilfen bis nach den Wahlen verschieben will, dazu stiegen dem API zufolge die US-Rohölbestände unerwartet um 951 Tsd. Barrel. Die Nachrichten, die gestern zum Preisanstieg führten, finden etwas weniger Beachtung. Die Ölgewerkschaft Lederne in Norwegen will vier weitere Ölfelder bestreiken lassen, sollte es bis zum 10. Oktober keine Einigung auf höhere Löhne mit dem Produzentenverband NOG geben. Es besteht also das Risiko, dass die Produktionsausfälle höher werden als die bislang gemeldeten 330 Tsd. Barrel pro Tag. Der Hurrikan Delta befindet sich momentan nahe der Halbinsel Yucatan und nimmt danach Kurs in Richtung US-Golfküste. Es könnte also zu Produktionsausfällen kommen. Saudi-Arabien hat seine offiziellen Verkaufspreise für Öllieferungen nach Asien im November leicht erhöht, was auf eine stärkere Nachfrage hinweist und sich preisunterstützend auswirkt. Die US-Energiebehörde hob ihre Prognose für die diesjährige US-Ölproduktion an und geht nun von einem Rückgang um 800 Tsd. Barrel pro Tag aus. Zurückzuführen ist dies auf eine höhere Produktion im 2. Halbjahr. Bis Ende 2021 soll es nach Einschätzung der EIA nicht zu einem nennenswerten Produktionsanstieg kommen.