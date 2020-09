15:15 | 03.09.2020

Ölpreise unter Druck

Der gestrige DOE-Lagerbericht hätte auf den ersten Blick für Preisunterstützung sorgen müssen. In der vergangenen Woche kam es zu einem starken Rückgang der Lagerbestände bei Rohöl und den Ölprodukten sowie der US-Ölproduktion. Dem DOE zufolge sanken die (kommerziellen) Rohölbestände um 9,4 Mio. Barrel und die strategischen Reserven um 1,3 Mio. Barrel. Die Produktion fiel um 1,1 Mio. Barrel täglich. Allerdings ist dies auf die Wirbelstürme im Golf von Mexiko zurückzuführen. Grund des Rückgangs sind also die niedrigen Importe. Mit 4,9 Mio. Barrel täglich lagen sie auf dem tiefsten Stand seit Februar 1992. Die Rohöl-Exporte beliefen sich auf über 3 Mio. Barrel täglich. Die Benzinbestände fielen um 4,3 Mio. Barrel auf unter 235 Mio. Barrel. Dabei sank auch die Benzinnachfrage in der Vorwoche wieder unter 8,8 Mio. Barrel täglich. Die Sommerfahrsaison geht auf das Ende zu. Die Kerosinnachfrage fiel erneut unter 1 Mio. Barrel täglich. Demnächst dürften die Lagerdaten eingeschränkt aussagefähig sein, bedingt durch die in Kürze anstehende Umstellung der US-Raffinerien auf Winterbenzin mit dem höheren Reid-Dampfdruck (RVP) und Wartungsarbeiten. Der Ölpreis gab nach dem Bericht um 3%, nach, wohl hauptsächlich aufgrund des wieder stärkeren USD und Gewinnmitnahmen.