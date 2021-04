14:15 | 06.04.2021

OPEC+ überrascht den Markt mit Angebotserhöhung

Vom Treffen der OPEC+ am letzten Donnerstag erwarteten die Marktbeobachter überwiegend eine Beibehaltung der bisherigen Produktionskürzungen und der freiwilligen Kürzungen seitens Saudi-Arabiens. Doch die OPEC+ einigte sich auf eine deutliche Erhöhung der Produktion in den nächsten drei Monaten. Im Mai wird das Angebot um 350 Tsd. Barrel täglich erhöht, im Juni nochmals um 350 Tsd. und im Juli um weitere 450 Tsd. Barrel. Gleichzeitig nimmt Saudi-Arabien seine freiwillige zusätzliche Produktionskürzung von 1 Mio. Barrel täglich zurück und erhöht seine Produktion im Mai um 250 Tsd., im Juni um 350 Tsd. und im Juli um 400 Tsd. Barrel. Somit weitet die Gruppe ihr Angebot insgesamt bis Juli um 2,15 Mio. Barrel täglich aus. Dies bedeutet einen erneuten Angebotsüberschuss. Die Frage ist, ob es zu einem erneuten Preiskrieg kommt. Die Preise für Brent und WTI stiegen am Donnerstag überraschend, gestern kam es zu einer Korrektur. Dabei ging der Brentölpreis von über 64,5 USD zeitweise auf unter 61,5 USD je Barrel zurück.