14:09 | 29.05.2020

Optimismus an den Metallmärkten könnte verfrüht sein

Gestern endete in China der Nationale Volkskongress. Premierminister Li Keqiang zufolge soll die dortige Wirtschaft auf einem stabilen Kurs gehalten werden. Um eingreifen zu können, verfügt die Regierung noch über Reserven in ihrer Fiskal-, Geld- und Wirtschaftspolitik. Das zu Beginn des Kongresses angekündigte Konjunkturpaket im Umfang von 5,5 Bio. CNY (5,5% des Bruttoinlandsprodukts) löste bei den Marktteilnehmern Enttäuschung aus, sie hatten bis zu 10 Bio. CNY erwartet. Zum Abschluss der Parteizusammenkunft wurde von den Delegierten das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. US-Präsident Trump hatte für diesen Fall bereits Sanktionen angekündigt, was sich entsprechend auf das sino-amerikanische Handelsabkommen auswirken könnte. Mehr Gewicht als diese Unsicherheit scheint unter den Marktteilnehmern aber die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft zu haben. Der diesbezügliche Optimismus könnte jedoch verfrüht sein. Die Konjunkturdaten sollten sich zunächst noch deutlich verschlechtern. Ein weiterer belastender Faktor ist der Angebotsüberschuss an fast allen Metallmärkten.